Выставка познакомит с полотнами Босха и Брейгеля 

Выставка «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны» открылась в Москве в минувшую пятницу. На ней представлено более 60 репродукций картин самых известных художников Северного Возрождения. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетила экспозицию.

Пятый этаж здания в городском пространстве «Хлебозавод» залит светом. Солнечные лучи перебегают по полотнам Иеронима Босха , чуть смягчая воздействие их гипнотической, мрачной силы.

У картины «Блудный сын» долго стоят две молодые девушки, вполголоса обмениваясь впечатлениями.

Брейгель и Босх мне очень нравятся, — говорит одна из них, Галина Федюнина. — Давно увлекаюсь искусством мастеров этой эпохи, а также символизмом. Стараюсь научиться читать картины. Приятно видеть такие редкие произведения, пусть даже репродукции, вживую, а не на экране компьютера.

То, что перед нами не оригиналы, объясняется просто: художники создали за свою жизнь немного работ. Кисти Иеронима Босха принадлежит около 25 полотен, Питера Брейгеля Старшего — порядка 45 Их творения разбросаны по музеям мира и частным коллекциям. Даже в музее Босха на его родине, в Хертогенбосе, нет оригиналов.

— Скучали по выставкам в период самоизоляции, — признается москвич Павел Куранов, который пришел сюда со своей девушкой. — Думаю, корни сюжетов, которые изображают Брейгель и Босх, нужно искать в религии, христианских заповедях. Не зря в них часто проступает тема греха. Кроме того, трудно не заметить у них и сатиру на человеческое общество, и призыв задуматься о том, что мы, люди, можем и должны в себе изменить. Полотна мрачноваты, но и эпоха была такая.

Возле каждого произведения — табличка с подробным описанием истории его создания и толкованием сюжета.

Поражает качество репродукций. Как поясняют кураторы выставки, картины выполнены с помощью техники жикле — художественной цифровой печати. На изображениях можно разглядеть даже волоски кисти художника, кракелюры, которые когда-то были на оригинале.

— Имена других живописцев эпохи Северного Возрождения канули в лету, а Босх и Брейгель до сих пор на пике актуальности. Их творчество полно символов, скрытых знаков, а сейчас в тренде поиск ответов с помощью метафорических образов, — считает куратор выставки Анна Павельева. — Эти художники более современны, чем многие, творившие всего 50–100 лет назад.

Выставка продлится до конца июля. Как сообщили организаторы, возможно, она будет продлена. Это зависит от эпидемической ситуации. О здоровье посетителей здесь заботятся: принимают не более 30 человек в час, просят бронировать время визита заранее, носить маски и перчатки. В зале следят за соблюдением социальной дистанции.

СПРАВКА

Настоящее имя Иеронима Босха — Ерун Антонисон ван Акен. Он родился примерно в 1450 году на территории современной Голландии. Его псевдоним — краткий вариант названия родного города Хертогенбоса. Питер Брейгель Старший родился предположительно в 1525 году в деревушке Брегел. В 1551-м вступил в Гильдию живописцев имени Святого Луки.