Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Должны блестеть»: В Москве открыли вакансию протирателя очков 

Майк Габриелян и ещё 1 8 минут назад
В Москве ищут специалиста на должность протирателя очков с окладом в 40 тысяч рублей. Объявление о найме на работу разместили на Youtube.
У кандидата должно быть высшее образование, желательно медицинское. "В идеале — окулист». За 40 тысяч рублей в месяц ему придется ежедневно в 9 утра приходить на склад магазина солнцезащитных очков и протирать до блеска около 100-200 пар.
«Они должны блестеть как у котика…» — предупреждает работодатель.
Кроме того, работнику за дополнительную плату «предстоят выезды по Москве и Московской области, чтобы протирать очки нашим клиентам».
«Вы должны быть педантичны, аккуратны и не допускать ни единого отпечатка пальцев на очках. Они должны приезжать к нашим клиентам идеальными», — заявил наниматель.
Если очки не будут блестеть на солнце или обнаружится изъян — работнику грозит штраф.
Предварительно кандидату надо пройти обучение и сдать экзамен по протиранию линз.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как необходимо ухаживать за очками, и чем чреваты разводы на стёклах.
Комментарии 7
Новости Москвы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
Порошенко сравнил ЕС и «московское стойло»
Порошенко сравнил ЕС и «московское стойло»
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
00:51
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
Погода Новости Москвы
Трамп заступился за Россию
00:55
Трамп заступился за Россию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение