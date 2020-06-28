Москве ищут специалиста на должность протирателя очков с окладом в 40 тысяч рублей. Объявление о найме на работу разместили на Youtube.

У кандидата должно быть высшее образование, желательно медицинское. "В идеале — окулист». За 40 тысяч рублей в месяц ему придется ежедневно в 9 утра приходить на склад магазина солнцезащитных очков и протирать до блеска около 100-200 пар.

«Они должны блестеть как у котика…» — предупреждает работодатель.

Кроме того, работнику за дополнительную плату «предстоят выезды по Москве и Московской области, чтобы протирать очки нашим клиентам».

«Вы должны быть педантичны, аккуратны и не допускать ни единого отпечатка пальцев на очках. Они должны приезжать к нашим клиентам идеальными», — заявил наниматель.

Если очки не будут блестеть на солнце или обнаружится изъян — работнику грозит штраф.

Предварительно кандидату надо пройти обучение и сдать экзамен по протиранию линз.