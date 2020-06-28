Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин рассказал о звонках возмущённых из-за ограничений в Москве 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
Собянин рассказал о звонках возмущенных ограничениями москвичей
Фото: RT на русском
Мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал, что в начале введения ограничений из-за коронавируса в городе ему поступали звонки от возмущённых жителей.
«Звонили мне, говорят: «С ума сошёл что ли, ты чего? Мы едем в Италию, во Францию, ещё чего-то. И что, нам билеты что ли сдавать?» Полное непонимание было», — цитирует его сайт «Вести.ру».
Собянин напомнил, что сначала в Москве число заболевших коронавирусом исчислялось «десятками», а уже «через какое-то время — тысячами».
«И тогда горожане меня спросят: «Уважаемый мэр, почему же ты не принимал решения своевременно, ты что, не видел, что происходит в других странах?», — отметил он.
Мэр Москвы напомнил, что во многих развитых городах и странах происходила «гуманитарная катастрофа».
«Если они не справились, то что будет у нас, когда по нам придётся этот удар, как мы переживём?» — сказал он.
Он подчеркнул, что российская система работала, «как единая машина» и оказалось одной из самых эффективных «даже в сравнении с самыми сильными, мощными государствами».
«Понятно, что ничего идеального нет… Но в целом система блестяще справилась. Вся сверху до низу — скорая помощь, тестирование, лаборатории, вот просто всё», — заключил мэр столицы.
Ранее Собянин заявил, что Москва прошла все пики коронавирусной инфекции и после снятия ограничений продолжает снижаться число новых заболевших COVID-19, а также количество госпитализированных и тяжёлых больных.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
RT на русском: последние новости
Иммунитет к коронавирусу выявлен у около 20% исследованных москвичей Иммунитет к коронавирусу выявлен у около 20% исследованных москвичей Воробьёв назвал благоприятной ситуацию с COVID-19 в Подмосковье Воробьёв назвал благоприятной ситуацию с COVID-19 в Подмосковье В Москве на Хорошевском шоссе провалился грунт В Москве на Хорошевском шоссе провалился грунт
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Вести.Ру , Италия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет тяжелый август
Россию ждет тяжелый август
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до…
Назван виновник в отказе выплат на детей от 16 до…
Заворотнюк впервые за долгое время вышла в свет
Заворотнюк впервые за долгое время вышла в свет
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
00:51
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
Погода Новости Москвы
Трамп заступился за Россию
00:55
Трамп заступился за Россию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение