На ВДНХ вернется скульптура матроса

В скором времени на ВДНХ снова появится скульптура матроса, которая стояла на фасаде павильона «Поволжье» (сейчас — «Радиоэлектроника и связь») до 1959 года. После перестройки здания фигура матроса считалась утерянной. Об этом сообщает официальный сайт правительства города Москвы.

В ходе реставрации здания была обнаружена голова матроса из бетона высотой 50 сантиметров и шириной 40 сантиметров. Голову нашли во время извлечения из угловых уступов строительного мусора.

«Специалисты уже подтвердили ее подлинность. Данная находка — большая удача: от исторического декора павильона 1950-х годов сохранилось не так много элементов. Теперь ее используют для воссоздания всей скульптуры», — рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В ходе реставрации павильону стараются максимально первозданный облик. Над этим работают более 100 специалистов, среди которых 30 реставраторов. Скульптурный декор фасада воссоздается в мастерской.

Отмечается, что только 6 лет назад была снята облицовка, которая полвека скрывала исторический фасад здания. Планируется, что ремонтно-реставрационные работы будут завершены к концу года.