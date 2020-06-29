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На ВДНХ после реставрации вернется скульптура матроса 

Вести Подмосковья и ещё 15 3 часа назад
На ВДНХ вернется скульптура матроса
Фото: © сайт мэра Москвы
В скором времени на ВДНХ снова появится скульптура матроса, которая стояла на фасаде павильона «Поволжье» (сейчас — «Радиоэлектроника и связь») до 1959 года. После перестройки здания фигура матроса считалась утерянной. Об этом сообщает официальный сайт правительства города Москвы.
В ходе реставрации здания была обнаружена голова матроса из бетона высотой 50 сантиметров и шириной 40 сантиметров. Голову нашли во время извлечения из угловых уступов строительного мусора.
«Специалисты уже подтвердили ее подлинность. Данная находка — большая удача: от исторического декора павильона 1950-х годов сохранилось не так много элементов. Теперь ее используют для воссоздания всей скульптуры», — рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
В ходе реставрации павильону стараются максимально первозданный облик. Над этим работают более 100 специалистов, среди которых 30 реставраторов. Скульптурный декор фасада воссоздается в мастерской.
Отмечается, что только 6 лет назад была снята облицовка, которая полвека скрывала исторический фасад здания. Планируется, что ремонтно-реставрационные работы будут завершены к концу года.
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Новости Москвы , Соцсети , Алексей Емельянов
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