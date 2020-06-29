В Москве от коронавируса вылечились еще 1007 человек

Москве выздоровели ещё 1007 человек после лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 148 102, — цитирует её ТАСС.

Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии, по последним сведениям, коронавирусом заболел 220 071 человек, 147 095 пациентов выздоровели, 3738 умерли.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация с эпидемией стабилизировалась в России. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович . По её словам, коронавирусная инфекция в стране идёт на спад.