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Еще 1 тыс. 52 пациента вылечились от коронавируса в Москве 

Агентство «Москва» и ещё 7 2 часа назад
Еще 1 тыс. 52 пациента вылечились в столице
Фото: ТАСС
В Москве выздоровели еще 1 тыс. 52 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 тыс. 52 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 тыс. 95», — сообщила вице-мэр.
После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.
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