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Сергей Собянин: В Москве миновала опасность новой вспышки коронавируса после снятия ограничений 

Вечерняя Москва и ещё 8 1 час назад
Собянин оценил последствия от снятия ограничений
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своевременном снятии в городе ограничений из-за коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в воскресенье, 28 июня, в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, за последнюю неделю в столице уменьшается количество выявленных случаев коронавируса. Кроме того, снижается количество госпитализированных и тяжелых больных, которые находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Сергей Собянин отметил, что ситуация, когда после снятия ограничений возможно увеличение количества людей с коронавирусом, в Москве на данный момент больше не наблюдается.
— Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что опять взлетит наверх, — отметил Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается с каждой неделей.
Ранее Сергей Собянин выразил надежду на быстрое восстановление спортивной составляющей города.
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