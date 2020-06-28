Собянин оценил последствия от снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своевременном снятии в городе ограничений из-за коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в воскресенье, 28 июня, в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, за последнюю неделю в столице уменьшается количество выявленных случаев коронавируса. Кроме того, снижается количество госпитализированных и тяжелых больных, которые находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Сергей Собянин отметил, что ситуация, когда после снятия ограничений возможно увеличение количества людей с коронавирусом, в Москве на данный момент больше не наблюдается.

— Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что опять взлетит наверх, — отметил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается с каждой неделей.

Ранее Сергей Собянин выразил надежду на быстрое восстановление спортивной составляющей города.