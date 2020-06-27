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Движение на Хорошёвском шоссе в Москве восстановлено 

RT на русском и ещё 17 1 час назад
Движение на Хорошёвском шоссе в Москве восстановлено
Фото: РИА Новости
Движение на Хорошёвском шоссе в Москве, где ранее провалился грунт, восстановлено.
«Дорожные работы завершены, ограничения сняты. Движение свободно», — сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения Правительства Москвы.
Ранее в Москве на Хорошёвском шоссе обвалился грунт, две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области пришлось перекрыть.
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