Движение на Хорошёвском шоссе в Москве восстановлено 

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Движение на Хорошёвском шоссе в Москве , где ранее провалился грунт, восстановлено.

«Дорожные работы завершены, ограничения сняты. Движение свободно», — сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения Правительства Москвы.

Ранее в Москве на Хорошёвском шоссе обвалился грунт, две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области пришлось перекрыть.