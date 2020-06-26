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Москвичи проголосуют за лучшие городские проекты 

Москва24 и ещё 4 1 час назад
Москвичи проголосуют за лучшие городские проекты
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На mos.ru стартует онлайн-голосование за лучшие городские проекты в сфере культуры, спорта, благотворительности, технологий и СМИ, которые стали номинантами премии MUF Community Awards 2020, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Премия ежегодно вручается за самые яркие достижения в области городских проектов и инициатив. В этом году премия впервые пройдет в онлайн-формате.
Москвичи смогут выбрать лучший из 44 проектов, реализованных в 2019–2020 годах. Как рассказал глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, 13 номинаций посвящено различным сферам городской жизни — от дизайна общественных пространств до культурного ландшафта.
В голосовании том числе участвуют успешные инициативы, внедренные в столице в период пандемии. Для них создана специальная номинация "Вместе против COVID-19".
Среди номинантов на премию — Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей Москвы, Политехнический музей, концертный зал "Зарядье" и другие.
Принять участие в голосовании можно до 3 июля. Трансляция официальной церемонии награждения победителей пройдет 5 июля на сайте Московского урбанфорума.
1 июня был открыт прием заявок на ежегодный конкурс "Московская реставрация — 2020". Он проводится в 10-й раз.
Участвовать могут реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные компании, собственники и пользователи исторических зданий, архитекторы, деятели науки и культуры. Все работы участников должны быть закончены в период с 2019 по конец 2020 года. Заявку можно подать до 30 сентября.
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Новости Москвы , Сергей Левкин , Правительство Москвы , Mos.ru
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