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Названо число москвичей с иммунитетом к коронавирусу 

Артём Кульша и ещё 34 1 час назад
Названо число москвичей с иммунитетом к коронавирусу
Фото: ТАСС
Примерно пятая часть жителей Москвы обладают популяционным иммунитетом к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
5-18 июня, как сообщал «Рамблер», в столице был проведен третий этап исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. В нем приняли участие более 90 тысяч человек. Сегодня Ракова представила результаты исследования. Согласно им, популяционным иммунитетом к COVID-19 обладают около 20% горожан.
«Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться», — отметила вице-мэр.
Она добавила, что около 7% жителей столицы приобрели иммунитет к коронавирусной инфекции в мае, а примерно у 80% людей, у которых были обнаружены антителами к коронавирусу, были обнаружены и вирусонейтрализующие вещества, свидетельствующие о формировании иммунитета.
Также Ракова сообщила, что исследования горожан на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции будут продолжаться, а об их результатах — сообщаться.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова
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