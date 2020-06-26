Названо число москвичей с иммунитетом к коронавирусу 

Примерно пятая часть жителей Москвы обладают популяционным иммунитетом к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова

5-18 июня, как сообщал «Рамблер», в столице был проведен третий этап исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. В нем приняли участие более 90 тысяч человек. Сегодня Ракова представила результаты исследования. Согласно им, популяционным иммунитетом к COVID-19 обладают около 20% горожан.

«Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться», — отметила вице-мэр.

Она добавила, что около 7% жителей столицы приобрели иммунитет к коронавирусной инфекции в мае, а примерно у 80% людей, у которых были обнаружены антителами к коронавирусу, были обнаружены и вирусонейтрализующие вещества, свидетельствующие о формировании иммунитета.

Также Ракова сообщила, что исследования горожан на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции будут продолжаться, а об их результатах — сообщаться.