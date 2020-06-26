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В Москве стартовал международный фестиваль садов и цветов 

РИА Новости 1 час назад
В Москве стартовал международный фестиваль садов и цветов
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2020 стартовал в Москве в онлайн-формате, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Крупнейшее событие в области ландшафтного дизайна в России — IX Московский международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2020 — соберет лучших мастеров и экспертов со всего мира, оно впервые пройдет в формате онлайн и продлится до 5 июля.
Любители и профессионалы из любой точки планеты посетят виртуальные стенды 300 ведущих компаний в сфере ландшафтного дизайна из 20 стран мира, смогут пообщаться с именитыми дизайнерами, архитекторами и флористами, а также оценить работы, представленные в конкурсной программе.
Крупнейшее в России событие в области садово-паркового искусства в этом году посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Темой конкурсной программы фестиваля стали "Сады мира". Свои проекты представляют 30 ведущих российских и иностранных дизайнеров, в том числе модные отечественные модельеры — Алена Ахмадуллина и Денис Гуляев. Особое приглашение к участию получили ландшафтные команды из городов воинской славы.
Победителей фестиваля определит авторитетное международное жюри. Его по традиции возглавит судья Королевского садоводческого общества Великобритании Джеймс Александр-Синклер. Кроме него, оценивать работы участников будут вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции княгиня Мари-Соль де ла Тур д’Овернь и другие эксперты.
В рамках фестиваля проходит V юбилейный детский общенациональный конкурс ландшафтного дизайна и садоводства "Планета цветов". Также впервые состоится соревнование для садоводов-любителей. А участникам студенческого конкурса Smart Garden предлагают создать концепцию умного сада будущего, соединяющего актуальные идеи ландшафтного дизайна и современные технологии.
В этом году организаторы расширили образовательную часть фестиваля. В программе запланированы форумы, вебинары, мастер-классы, прямые эфиры и лекции профессионалов ландшафтной индустрии. Специальные мероприятия подготовлены для детей с особенностями развития.
Для виртуальных посетителей организован маркетплейс, на котором представят товары ведущих российских и зарубежных производителей ландшафтной сферы.
Moscow Flower Show — это крупнейшее в России мероприятие в области садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. Фестиваль проводится с 2012 года. Ежегодно его посещают более 80 тысяч человек.
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Новости Москвы , Общество , Алена Ахмадуллина
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