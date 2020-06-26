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«Будем бить по рукам»: Собянин сделал заявление 

Алиса Селезнёва и ещё 17 43 минуты назад
Собянин проголосует по конституции онлайн
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что люди должны добровольно голосовать по поправкам к Конституции. Об этом пишет РИА Новости.
«Моя принципиальная позиция — люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать. Всех, кто будет принуждать, будем бить по рукам», — подчеркнул столичный градоначальник.
Как сообщал «Рамблер», с 25 июня началось всероссийское голосование по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию России, в том числе и электронное. Оно продлится до 1 июля.
Ранее президент России Владимир Путин назвал абсолютную достоверность и легитимность результатов голосования важнейшей задачей властей и подчеркнул, что «принудиловка, накрутки явки и сбои» недопустимы.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Владимир Путин , РИА Новости
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