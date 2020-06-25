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Собянин призвал москвичей не водить детей в сады 

Вероника Полынина и ещё 11 23 минуты назад
Собянин обратился к москвичам с призывом
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей по возможности не водить детей в детские сады. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Мэр уточнил, что административных ограничений для посещения детских садов не предусмотрено, количество работающих групп увеличено, однако призвал по возможности оставлять детей дома.
«Но тем не менее я бы попросил, если это возможно, если вот не горит совсем, лучше может даже воздержаться водить ребенка в детский сад, еще какой-то адаптационный период все равно должен пройти», — приводит РИА «Новости» слова градоначальника.
При этом Собянин заверил, что при необходимости детский сад примет ребенка.
По словам мэра, в настоящее время дошкольные учреждения посещают 50 тысяч детей и имеется запрос еще на 80 тысяч. Эта цифра больше, чем прошлым летом, поскольку многие жители остались в городе.
Как сообщал «Рамблер», детские сады в Москве возобновили работу в обычном режиме с 23 июня. На входе и в коридорах установили дозаторы с антисептиками, а в помещениях — приборы для обеззараживания воздуха. Сотрудники, работающие с детьми, сдали тесты на коронавирус. Также был разработан электронный механизм для уведомления садов о детях, которые должны находиться на карантине. Расписание занятий в дошкольных группах будет исключать общение воспитанников из разных групп, в том числе на прогулке, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости
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