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Погода в Москве: жителей столицы предупредили о сильном ветре 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Москвичей предупредили о сильном ветре
Фото: РИА Новости
Порывы ветра в Москве достигают 14 метров в секунду и могут повалить старые деревья, сообщила в четверг главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Специалисты Московского метеобюро давали информацию, что сегодня будет плотный ветер, средняя скорость 5-10 метров в секунду. Порывы могут достигать 12-14 метров в секунду, и этот порыв может тоже проявить себя. Именно такая ситуация у нас наблюдается. Мы находимся в зоне значительных барических градиентов», — передает РИА «Новости» слова Поздняковой.
Синоптик добавила, что накладывается «конвекция, восходящие движения, которые тоже отчасти усиливают средний ветер, когда происходит крутящий момент».
«Такая ситуация для лета характерна», — подчеркнула она.
Кроме того, по словам Поздняковой, такой ветер может повалить старые деревья.
«Отдельные порывы значимы и могут справиться с сухими деревьями совершенно спокойно», — подытожила она.
Ранее Гидрометцентр предупредил, что до конца июня в центре Европейской части России температура будет около нормы, в центре и на западе Приволжского федерального округа и на Урале — в среднем на четыре градуса ниже нормы, а на большей части Азиатской территории температуры будут выше нормы на 4-8 градусов.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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