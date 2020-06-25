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Эксперты оценили посещаемость торговых центров в Москве 

Rambler News Service 30 минут назад
Эксперты оценили посещаемость торговых центров
Фото: РИА Новости
Открытие московских ресторанов после пандемии увеличило посещаемость городских торговых центров, при этом она остаётся почти на треть меньше показателей прошлого года, следует из данных агентства Watcom Group, имеющихся в распоряжении RNS.
Эксперты оценивали показатель Shopping Indeх, который отражает количество посетителей торговых центров на 1 тыс. кв. м торговых площадей.
По этому индексу в первый день работы ресторанов, во вторник 23 июня, посещаемость торговых центров оказалась на 28,6% ниже, чем была год назад. В среду, 24 июня, посещаемость торговых центров была ниже уже на 23,4%.
В то же время, например, за неделю до открытия ресторанов, во вторник 16 июня, посещаемость торговых центров была меньше прошлого года на 30,8%. Когда же торговые центры только начали полноценно открываться после пандемии, их посещаемость была на 43,1% меньше, чем год назад.
Данные учитывались по 150 торговым центрам в Москве.
Московские кафе и рестораны возобновили работу 23 июня. Все рестораны и кафе в городе были временно закрыты с 30 марта для недопущения распространения коронавируса.
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