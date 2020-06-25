Эксперты оценили посещаемость торговых центров

Открытие московских ресторанов после пандемии увеличило посещаемость городских торговых центров, при этом она остаётся почти на треть меньше показателей прошлого года, следует из данных агентства Watcom Group, имеющихся в распоряжении RNS.

Эксперты оценивали показатель Shopping Indeх, который отражает количество посетителей торговых центров на 1 тыс. кв. м торговых площадей.

По этому индексу в первый день работы ресторанов, во вторник 23 июня, посещаемость торговых центров оказалась на 28,6% ниже, чем была год назад. В среду, 24 июня, посещаемость торговых центров была ниже уже на 23,4%.

В то же время, например, за неделю до открытия ресторанов, во вторник 16 июня, посещаемость торговых центров была меньше прошлого года на 30,8%. Когда же торговые центры только начали полноценно открываться после пандемии, их посещаемость была на 43,1% меньше, чем год назад.

Данные учитывались по 150 торговым центрам в Москве.

Московские кафе и рестораны возобновили работу 23 июня. Все рестораны и кафе в городе были временно закрыты с 30 марта для недопущения распространения коронавируса.