Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские водоемы проверили на коронавирус 

Мослента и ещё 14 1 час назад
Городские водоемы проверили на коронавирус
Фото: АГН «Москва»
Ни в одном из девяти купальных водоемов Москвы не обнаружен коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства изучили 106 проб воды и не обнаружили признаков наличия инфекции. При этом в части столичных водоемов были выявлены несоответствия качества воды. Так, в озере Мещерское, Тропаревском пруду и зонах отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» обнаружили нарушение санитарно-химических и микробиологических показателей.
В остальных водоемах нарушений не выявлено. «Вода в четырех водоемах: озеро Школьное, озеро Черное, Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Белое (ВАО) отвечает санитарным требованиям», — заявили в пресс-службе.
При этом в Роспотребнадзоре отметили, что ни одна из зон отдыха пока не принята в эксплуатацию. «Результаты проведенного мониторинга зон отдыха направлены в правительство Москвы. Мониторинг за качеством воды водоемов и песка в зонах отдых будет продолжен», — добавили в ведомстве.
Ранее председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин предостерег москвичей от походов на необорудованные пляжи и купания в водоемах, в которых плавают утки. По его словам, это может быть небезопасно.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Мослента: последние новости
В Новой Москве запланировали открыть 25 станций метро к 2035 году В Новой Москве запланировали открыть 25 станций метро к 2035 году Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Москва снова встанет в пробках из-за военной техники Москва снова встанет в пробках из-за военной техники
Комментарии
Новости Москвы , Андрей Нагибин , Роспотребнадзор , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Раскрыта биография солдата-провокатора на параде
Раскрыта биография солдата-провокатора на параде
Видео
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение