Городские водоемы проверили на коронавирус

Ни в одном из девяти купальных водоемов Москвы не обнаружен коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства изучили 106 проб воды и не обнаружили признаков наличия инфекции. При этом в части столичных водоемов были выявлены несоответствия качества воды. Так, в озере Мещерское, Тропаревском пруду и зонах отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» обнаружили нарушение санитарно-химических и микробиологических показателей.

В остальных водоемах нарушений не выявлено. «Вода в четырех водоемах: озеро Школьное, озеро Черное, Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Белое (ВАО) отвечает санитарным требованиям», — заявили в пресс-службе.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что ни одна из зон отдыха пока не принята в эксплуатацию. «Результаты проведенного мониторинга зон отдыха направлены в правительство Москвы . Мониторинг за качеством воды водоемов и песка в зонах отдых будет продолжен», — добавили в ведомстве.