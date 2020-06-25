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Собянин осмотрел Московский международный онкоцентр 

Моя Москва.онлайн и ещё 12 1 час назад
Собянин осмотрел Московский международный онкоцентр
Фото: Моя Москва.онлайн
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел Московский международный онкологический центр на ул. Дурова, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что новый центр был создан по соглашению с правительством Москвы из крупнейших частных медицинских организаций России — АО «Европейский медицинский центр».
«Москва создает свою онкологическую систему, вкладывая немалые бюджетные средства в развитие материальной базы организаций, лабораторий. Но и большой интерес — со стороны частных инвесторов», — рассказал Собянин.
Также мэр поблагодарил целый ряд компаний, который вкладывается в эту очень непростую отрасль. Он назвал АО «Европейский медицинский центр» одним из самых крупных инвесторов в онкологической отрасли.
Отмечается, что Московский международный онкоцентр был создан в рамках заключенного в 2013 году соглашения между правительством столицы и АО «Европейский медицинский центр».
Подчеркивается, что инвестиции внесли в проект более 6 млрд рублей, из которых 3 млрд ушли на проведение ремонтных работ, а еще 3,5 млрд — на оснащение и оборудование центра.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Интерфакс
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