В столице выросло число трамваев «Витязь-Москва»

Восемь новых трамваев «Витязь-Москва» пополнили парк Мосгортранса в июне, сообщили в пресс-службе российского разработчика и производителя городского электрического транспорта компании «ПК Транспортные системы».

«ПК «Транспортные системы» продолжает производство нового подвижного состава для столицы: восемь новых трехсекционных трамваев «Витязь-Москва» пополнили парк Мосгортранса в июне. Общее число таких вагонов в городе теперь составляет 360 единиц», — говорится в сообщении.

Как пояснил президент ООО «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур , компания поставила уже больше половины трамваев «Витязь-Москва» по дополнительному соглашению — 60 из 90 машин.

«В течение нескольких месяцев мы поставим оставшиеся 30 единиц техники. Отрадно, что с обновлением трамвайного парка все больше москвичей получают возможность насладиться комфортными поездками на современных низкопольных трамваях», — подчеркнул он.

В пресс-службе напомнили, что в 2016 году «ПК Транспортные системы» заключила договор на поставку 300 трехсекционных полностью низкопольных трамвайных вагонов 71-931М «Витязь-Москва» в течение последующих трех лет. Осенью 2019 года «ПК Транспортные системы» полностью выполнила контракт на поставку 300 трамваев, удостоившись наград «Книги рекордов России» и «Книги рекордов Европы» за самое большое количество трехсекционных трамваев, поставленных по одному контракту в один город (за два года шесть месяцев и шесть дней). В ходе реализации контракта осенью 2019 года стороны подписали дополнительное соглашение о поставке еще 90 трамваев указанной модели, 60 из которых уже переданы заказчику.