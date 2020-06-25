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Павильоны «Зарядья» открылись для посетителей 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
Павильоны «Зарядья» открылись для посетителей
Фото: News.ru
В столичном парке «Зарядье» с 25 июня вновь открываются некоторые павильоны, которые были закрыты в связи с ограничительными мерами, введёнными в городе на фоне пандемии коронавируса.
По данным портала «Москва 24», для посетителей открывается ледяная пещера, подземный музей и флорариум. Билеты в павильоны продаются бесконтактно — на сайте парка и в мобильном приложении.
Согласно сообщению, появившемуся на официальном портале мэра Москвы, гостей парка, который открылся для прогулок 23 июня, во избежание угрозы распространения коронавируса просят пользоваться специальными маршрутами, соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а также носить маски и перчатки. На входе у посетителей будут измерять температуру. Также во всех помещениях появились бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук.
Регулярная обработка помещений, бесконтактная покупка и проверка билетов, разметка, которая напомнит о нужной дистанции, — мы постарались сделать посещение павильонов комфортным с соблюдением необходимых мер защиты, — заявил директор парка Иван Демидов.
Во избежание скопления большого количества людей в одном месте в ледяную пещеру смогут войти не более 17 человек одновременно. Длительность сеанса — 10 минут. В работе флорариума предусмотрены получасовые перерывы для дезинфекции помещения. Посетить его можно индивидуально или вместе с семьёй.
26 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин поручил закрыть на карантин рестораны, бары и другие заведения общепита в связи с угрозой распространения коронавируса. Ограничения начали действовать с 28 марта. 1 июня запрет на посещение парков и скверов был снят.
Ранее NEWS.ru писал о том, что энтомолог, ведущий научный сотрудник РАН доктор биологических наук Анатолий Захаров рассказал, почему нельзя загорать на газонах в городских парках. Он пояснил, что на газонах находятся опасные насекомые — клещи. Кроме того, газоны в городских парках обрабатывают от клещей, эти химикаты также не полезны для человека.
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Новости Москвы , Анатолий Захаров , Сергей Собянин , РАН
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