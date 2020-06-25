Мосгоризбирком уточнил правила электронного голосования 

Москвичи, записавшиеся на электронное голосование по Конституции, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос дистанционным способом, говорится в письме секретаря Московской городской избирательной комиссии председателям ТИКов.

Ранее на одном из избирательных участков в Москве участнику голосования, исключенному из списка в связи с подачей заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, член УИК ошибочно выдал бюллетень. Ящик для голосования с бюллетенем данного гражданина был опечатан, бюллетень был признан недействительным.

"Участники голосования, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на избирательном участке по месту жительства только 1 июля 2020 года и после установления факта, что участник голосования не получил доступ к бюллетеню дистанционного электронного голосования. Выдача бюллетеня на участке по месту жительства участникам голосования, записавшимся на ДЭГ с 25 по 30 июня 2020 года является грубейшим нарушением законодательства РФ и нормативно-правовых актов", — говорится в документе.

Отмечается, что за неоднократную выдачу и получение бюллетеней для голосования предусмотрена административная ответственность (ст.5.22 КоАП РФ №195-ФЗ от 30.12.2001) и уголовная ответственность (ст. 142.2 УК РФ №63-ФЗ от 13.06.1996).

"Прошу исключить возможность подобных нарушений участковыми избирательными комиссиями", — говорится в письме секретаря.