Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгоризбирком уточнил правила электронного голосования 

РИА Новости и ещё 60 3 часа назад
Мосгоризбирком уточнил правила электронного голосования
Фото: РИА Новости
Москвичи, записавшиеся на электронное голосование по Конституции, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос дистанционным способом, говорится в письме секретаря Московской городской избирательной комиссии председателям ТИКов.
Ранее на одном из избирательных участков в Москве участнику голосования, исключенному из списка в связи с подачей заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, член УИК ошибочно выдал бюллетень. Ящик для голосования с бюллетенем данного гражданина был опечатан, бюллетень был признан недействительным.
"Участники голосования, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на избирательном участке по месту жительства только 1 июля 2020 года и после установления факта, что участник голосования не получил доступ к бюллетеню дистанционного электронного голосования. Выдача бюллетеня на участке по месту жительства участникам голосования, записавшимся на ДЭГ с 25 по 30 июня 2020 года является грубейшим нарушением законодательства РФ и нормативно-правовых актов", — говорится в документе.
Отмечается, что за неоднократную выдачу и получение бюллетеней для голосования предусмотрена административная ответственность (ст.5.22 КоАП РФ №195-ФЗ от 30.12.2001) и уголовная ответственность (ст. 142.2 УК РФ №63-ФЗ от 13.06.1996).
"Прошу исключить возможность подобных нарушений участковыми избирательными комиссиями", — говорится в письме секретаря.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Нижегородская область наряду с Москвой стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Последние новости
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Комментарии
Новости Москвы , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США применили в Сирии секретное оружие
США применили в Сирии секретное оружие
Чехова оголилась по просьбам мужчин
Чехова оголилась по просьбам мужчин
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение