«Оживать все будет довольно медленно»

В Москве открываются ночные клубы. Пока в ограниченном формате, без массовых вечеринок и концертов. Но работу начинают не все. Среди счастливчиков, которые вновь открывают двери для посетителей, такие клубы, как «Гараж», «16 тонн», «Сомбреро», Gogol, «Пропаганда», «Китайский летчик Джао Да» и другие.

Формат пока осторожный — работают рестораны и бары, но концерты отменены или перенесены. Одно из требований Роспотребнадзора — гости должны соблюдать социальную дистанцию. Но если столики можно расставить подальше друг от друга, то контролировать танцпол невозможно, потому никаких дискотек. В клубе «Ленинград» сказали, что работает караоке, а в Republic в Тушине, который открывается 26 июня, намекнули, что санитарные требования формальные.

— Мы просто столы чуть-чуть подальше расставляем. Роспотребнадзор попросил, чтобы мы просто расклеили [объявления] о том, чтобы люди находились в масках, соблюдали дистанцию и тому подобное. Люди… как они будут это делать? Сказали, им выбирать… С нашей стороны главное — мы должны. Сейчас звонков очень много. Сегодня вы уже 15-я, кто позвонил с вопросом, открываемся мы или нет.

— Я смогу и потанцевать, и отдохнуть?

— Конечно.

Клуб «16 тонн» во время режима самоизоляции спасался доставкой. Сейчас открылся в формате ресторана и надеется на возобновление концертов, хотя непонятно, какие условия выдвинет Роспотребнадзор, говорит пресс-атташе клуба Максим Корольков

Максим Корольков пресс-атташе клуба «16 тонн» «Все концерты, которые мы должны были проводить в конце марта, в апреле, в мае, мы перенесли на осень. Никто никаких подписанных документов, в которых конкретные нормы по расстоянию между зрителями, не видел. Мы сейчас ожидаем, если в этих документах будут какие-то нормы предписаны по размещению: расстояние между столами, дистанцирование публики на танцполе, то мы, конечно, постараемся их выполнить».

Закрытыми пока остаются «Чердак», IZI, «Микс Afterparty», Gipsy. Технический директор клуба Gipsy Илья Руднянский говорит, что открывать площадку невыгодно.

Илья Руднянский технический директор клуба Gipsy «Когда площадка рассчитана на 1,5-2 тысячи человек, а мы можем пустить всего лишь 150-200, рентабельности нет абсолютно, смысла открываться нет. Некоторые коллеги называют чуть ли не март, но до марта следующего года доживут не все. Люди, которые профессионалы, которые имеют свой набор знаний, сугубо специфичный, им некуда сейчас вообще пойти. То есть либо нужно просто идти на какую-то другую абсолютно работу, либо сидеть и ждать. У меня ребята-техники кто электриком устроился в автосервис, кто водителем».

Диджеи находят свои способы работать и дальше, рассказал диджей Даниэль Ниттманн (Daniel Nittmann).

Даниэль Ниттманн диджей «Сейчас во время пандемии очень популярны стали онлайн-стримы, онлайн-трансляции каких-то площадок, тоже с соблюдением всех норм, но хотя бы как-то диджеи оставались на слуху у людей, хотя бы как-то люди, не знаю, у каждого был дома свой танцпол. Пока о перспективах говорить я бы побоялся, делать какие-то прогнозы. Может быть, завтра они все откроют, а может быть, снова закроют. Главное — не опускать руки».

Клубы ожидаемо терпят убытки, и надежд на скорое возвращение к прежней прибыли нет, говорит DJ, музыкант и радиоведущий Санчес.

Санчес DJ, музыкант и радиоведущий «Оживать все будет довольно медленно, потому что в этой структуре сейчас не так много денег для того, чтобы делать какие-то значительные мероприятия, поэтому, думаю, все будет обходиться локальными артистами с небольшими деньгами. Готовится очень много мероприятий, которые будут проводиться за городом, и, наверное, это будет самое интересное, на природе в том числе. Конечно, крупные игроки остались на местах. Судя по количеству букинг-запросов, по крайней мере на мои выступления, я думаю, что жизнь наладится и уже к концу июля мы будем танцевать, как прежде».

Впрочем, этот прогноз скорее оптимистичный. Участники рынка говорят, что полноценная жизнь в ночных клубах начнется не раньше сентября, и это при благоприятных обстоятельствах.