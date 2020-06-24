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Новые партнеры присоединились к программе «Миллион призов» 

Москва24 и ещё 6 1 час назад
Новые партнеры присоединились к программе «Миллион призов»
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
К программе "Миллион призов", которую в ближайшее время запустят в рамках проекта "Активный гражданин", присоединились уже 83 компании. Среди них — торговые сети "Перекресток", "Кораблик", кафе "Тануки" и "Якитория", информирует портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что список партнеров продолжает увеличиваться, к проекту присоединяются все новые компании. В частности, к программе присоединятся 13 некоммерческих организаций.
Уточняется, что в рамках проекта жители столицы смогут получить сертификаты, бонусы и скидки, которые смогут использовать в торговых сетях, ресторанах и кафе. Также их можно обменять на городские поощрения.
Всего для горожан предусмотрено 2 миллиона призов, номинал которых варьируется от 1 до 4 тысяч баллов. Известно, что с 1 июля полученные в качестве приза баллы участники смогут потратить на благотворительность.
Так, помощь можно оказать фондам "Спешите делать добро!", "Женщины за жизнь", "Со-единение", "Котодетки". Список организаций будет пополняться.
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