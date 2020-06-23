В Москвы вдвое увеличили выплаты медикам КТ-центров

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Врачи амбулаторных КТ-центров в Москве , оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19 или подозрением на него, получат материальное поощрение в размере 150 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал — 100 тысяч, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.

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"Врачи амбулаторных КТ-центров, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, будут получать дополнительное материальное поощрение в размере 150 тысяч рублей в месяц — столько же, сколько и врачи коронавирусных стационаров", — говорится в сообщении.

Материальное поощрение среднего медицинского персонала составит 100 тысяч рублей в месяц.

"Решение было принято с учетом того, что амбулаторные КТ-центры, осуществляющие выявление ковидной пневмонии, выполняют значительную часть функций коронавирусных стационаров, а их работники испытывают сопоставимую нагрузку и подвергаются тем же рискам, что и медицинский персонал больниц", — поясняется в материале.

Уточняется, что выплаты в увеличенном размере работникам амбулаторных КТ-центров будут начислены за весь период работы со дня перепрофилирования.

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