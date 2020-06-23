В метро открыли выставку в честь Данелии

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Экспозиция, состоящая из 30 фотографий, будет работать до 6 июля на станции «Выставочная». Вход в галерею свободный, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Наверное, для многих посетителей выставки будет откровением узнать, что отец Георгия Николаевича был главным инженером Метростроя и руководил строительством станций «Павелецкая», а также «Киевская» кольцевой и Арбатско-Покровской линий», — сказала начальник Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.