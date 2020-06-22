Собянин: Москва возвращается к обычному ритму жизни

Москва вернулась к обычному ритму жизни после трех этапов ослабления санитарных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни", — заявил градоначальник.

При этом Собянин напомнил, что некоторые меры на данный момент сохраняются. В частности, он подчеркнул необходимость соблюдать дистанцию, а также масочный и перчаточный режимы.

По последней информации, в Москвы выявлено 213 946 случаев COVID-19, при этом 135 556 человек выздоровели. Скончались 3 597 пациентов.