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Собянин заявил о возвращении Москвы к обычному ритму жизни 

Газета.Ru и ещё 30 2 часа назад
Собянин: Москва возвращается к обычному ритму жизни
Фото: РИА Новости
Москва вернулась к обычному ритму жизни после трех этапов ослабления санитарных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
"Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни", — заявил градоначальник.
При этом Собянин напомнил, что некоторые меры на данный момент сохраняются. В частности, он подчеркнул необходимость соблюдать дистанцию, а также масочный и перчаточный режимы.
По последней информации, в Москвы выявлено 213 946 случаев COVID-19, при этом 135 556 человек выздоровели. Скончались 3 597 пациентов.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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