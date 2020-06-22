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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.
На церемонии возложения цветов и венков присутствовали также волонтёры. Все участники церемонии были без масок, однако соблюдали социальную дистанцию.
После церемонии возложения, минуты молчания, исполнения гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула, исполнив композицию "Священная война" и песню "Журавли" Марка Бернеса.
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Новости Москвы , Марк Бернес , Сергей Собянин
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