Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата 

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

На церемонии возложения цветов и венков присутствовали также волонтёры. Все участники церемонии были без масок, однако соблюдали социальную дистанцию.