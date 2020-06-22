В Москве появится многоэтажка из дерева 

Москве появится многоэтажный дом, построенный из дерева. Его возведение планируют начать летом 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента и руководителя дивизиона «Домостроение» компании Segezha Group Дмитрия Руденко

Здание построят по технологии CLT (cross-laminated timber) — деревянные панели изготавливаются из склеенных между собой слоев сплошного пиломатериала. Чаще всего их делают из хвойных пород древесины. Работы будут вестись совместно с девелопером Etalon Group.

«Деталей никаких пока нет, потому что мы пока прорабатываем проект (по строительству деревянных многоэтажек в Москве — прим. «Ленты.ру»), возможности взаимодействия с Segezha Group. Сейчас пока идет проектирование одного из домов. … В этом году мы закончим проектирование, получим экономику и после этого озвучим место, где будет стоять этот первый дом», — заявил представитель застройщика.

Ранее в Segezha Group сообщали, что намерены совместно с Etalon Group построить две высотки в Москве. Здания должны были появиться на площадке «ЗиЛ-Юг» и быть выполнены как раз по технологии CLT-панелей.