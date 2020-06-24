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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 54 20 минут назад
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
Накануне скончались еще 26 пациентов. Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 3657 человек.
Всего за время пандемии в Москве выявили 216 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых почти 140 тысяч излечились. В России с начала распространения вируса зарегистрировали почти 600 тысяч больных COVID-19, 356 тысяч из которых выздоровели, 8359 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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