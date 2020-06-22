В Подмосковье сохранят масочный режим

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Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье , однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев

"С 25 июня мы открываем всю торговлю, в частности, торговые центры, с 1 июля спортивные объекты, занятие спортом и с 15 июля летние лагеря. По сути, открывается все, остаётся только маска в местах скопления людей и запрет на проведение массовых мероприятий", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в Подмосковье устойчивое снижение по госпитализации, хорошая динамика по выписке.

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