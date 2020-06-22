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В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия 

РИА Новости и ещё 14 1 час назад
В Подмосковье сохранят масочный режим
Фото: ТАСС
Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"С 25 июня мы открываем всю торговлю, в частности, торговые центры, с 1 июля спортивные объекты, занятие спортом и с 15 июля летние лагеря. По сути, открывается все, остаётся только маска в местах скопления людей и запрет на проведение массовых мероприятий", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в Подмосковье устойчивое снижение по госпитализации, хорошая динамика по выписке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Андрей Воробьев , Московская область
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