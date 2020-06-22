На mos.ru доступна карта парков и улиц с бесплатным Wi-Fi 

Подключиться к беспроводному интернету сейчас можно в 43 столичных парках. Более трех тысяч точек подключения также доступно на улицах города.

Жители Москвы постепенно возвращаются к привычной жизни после отмены части ограничений, связанных с распространением коронавируса. Они вновь могут заниматься спортом на свежем воздухе, гулять по городу и посещать парки. Обширная сеть бесплатного городского Wi-Fi позволяет им во время прогулок оставаться онлайн.

Сейчас подключиться к беспроводному интернету можно в 43 столичных парках. Более трех тысяч точек подключения также доступно на улицах города, в переулках и скверах. Узнать, действует ли сеть Wi-Fi в любимой зоне отдыха, горожане могут на специальной интерактивной карте на портале mos.ru.

Всего же на улицах и в парках Москвы установлено свыше 4,2 тысячи точек доступа к городскому беспроводному интернету. Благодаря этому москвичи могут всегда быть на связи с близкими и пользоваться бесплатным Wi-Fi, экономя мобильный интернет-трафик на своем смартфоне.

«Для удобства жителей на mos.ru запущена интерактивная карта, которая отображает все точки доступа к городскому Wi-Fi в парках и общественных местах. По мере развития городской сети карта будет обновляться и содержать информацию о новых точках доступа», — рассказал руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» Департамента информационных технологий города Москвы Александр Харитонов.

Интерактивная карта с адресами расположена на mos.ru в разделе «Карты», во вкладке «Городской Wi-Fi». На ней отображены точки доступа, установленные в общественных пространствах по всему городу. Проверить, действует ли городской Wi-Fi на территории конкретного парка или улицы, пользователи могут, приближая нужную локацию на карте.

Как подключиться к городскому Wi-Fi

Чтобы подключиться к бесплатному городскому интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. Затем открыть браузер и пройти идентификацию с помощью аккаунта на портале mos.ru или номера телефона, на который поступит СМС с кодом. Далее необходимо авторизоваться в сети Wi-Fi, нажав кнопку «Войти в интернет». Процесс идентификации проводится один раз в три месяца, а авторизацию пользователь проходит при первом подключении. Идентификация пользователей для получения доступа к Wi-Fi в публичных местах необходима согласно требованиям российского законодательства.

Сегодня по всей Москве установлено более 19,3 тысячи точек подключения к бесплатному безлимитному интернету. Из них более трех тысяч работают на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца, охватывая большинство улиц центра. Более 11,1 тысячи точек доступно в студенческих общежитиях и почти 3,9 тысячи — в учреждениях культуры. Так, подключиться к бесплатному беспроводному интернету сегодня можно в 372 библиотеках (около 2,5 тысячи точек доступа), в 204 домах культуры (944 точки доступа) и в 17 городских музеях (407 точек доступа).

С вопросами и пожеланиями по поводу работы бесплатного городского Wi-Fi горожане могут обратиться по телефону службы централизованной технической поддержки: +7 (800) 300-69-89. Звонки принимают круглосуточно.