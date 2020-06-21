Акция «Линия памяти» стартовала на Крымской набережной

Участники мероприятия зажгут свечи на 1418 инсталляциях, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны.

Москве на Крымской набережной стартовала акция «Линия памяти». Там, в парке «Музеон», собрались волонтеры, которые готовятся зажечь свечи у памятных дат Великой Отечественной войны.

Согласно задумке, в итоге будет создана линия из 1418 инсталляций, каждая из которых символизирует один день ВОВ и представляет из себя подиум с надписью и установленной на нем свечой. Все свечи будут гореть до 23.59 понедельника, 22 июня.

Как отметил Кибовский, акция проходит в Москве уже не первый год. По его словам, любой желающий может найти памятную дату для своей семьи.

«Я всегда ставлю свечу на 14 января 1944 года, в этот день сержант разведки 218 стрелкового полка Руслан Николаевич Кибовский пал смертью храбрых. Для меня и моей семьи эта дата очень важна. И такая дата есть у каждой семьи», — объяснил он.

Екатерина Драгунова, в свою очередь, рассказала, что место для этой акции выбрано не случайно. Ведь, по ее словам, в 1941 году в ночь с 21 на 22 июня в Москве проходили выпускные вечера. Выпускники гуляли по парку, но в 4 утра была объявлена война.

Двадцать второе июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России и стран бывшего Советского Союза — начало Великой Отечественной войны (1941-1945). В этот день на рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом Германии и стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе этого противостояния составили почти 27 миллионов человек.