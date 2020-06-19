Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей столицы предупредили о шаровых молниях 

Москва24 2 часа назад
Москвичей предупредили о шаровых молниях
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Академик РАН Владимир Бычков предупредил жителей Москвы об опасности шаровых молний при грозах. По его словам, в столице ежегодно фиксируют 1–2 шаровые молнии.
Он посоветовал при грозах оставаться дома, уточнив, что шаровая молния чувствует движение. По его словам, если человек в момент непогоды находится на улице, то нужно оставаться на месте и не двигаться.
"Она движется по течению: воздух движется в какую-то сторону, и она вместе с ним. Если вы будете стоять на месте, то она пролетит мимо вас, не заденет. Но поскольку вы являетесь предметом диэлектрическим, то вы притягиваете молнию. Поэтому нужно сделать так, чтобы с одной стороны не очень сильно притягивать, а с другой стороны — не увлекать шаровую молнию к себе", — добавил Бычков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он рассказал, что в этом году уже были зафиксированы шаровые молнии в Белоруссии и на Украине. По его словам, есть два способа укрыться от этого опасного явления.
"Русские имели обычай всегда перед грозой закрывать все окна, затыкать все дырки и заглушки у печей, чтобы через трубу шаровая молния не попала в дом. А англичане наоборот, они открывают все настежь, чтобы был сквозняк, чтобы, если шаровая молния появится, то она вылетела. Но, по-моему, лучше сделать так, как наши предки", — заявил Бычков.
Специалист отметил, что шаровые молнии обычно бывают от 10 сантиметров до метра, но иногда могут достигать 100 метров в диаметре, однако, по его словам, такими большими они могут быть только в условиях гор или океанов.
"Шаровая молния — это довольно сложное явление. Как правило, шаровые молнии живут в европейской части. Сейчас уже известно, что существуют шаровые молнии больше 100 метров. Если говорить про частоту появления шаровых молний, то, скажем так, за 100 лет человек, который гуляет по улицам, может один раз увидеть ее", — отметил академик.
Ранее сотрудники МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и ветре в ближайшие часы. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до 22:00 19 июня. Ранее аналогичное предупреждение было выпущено для области на субботу.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Москва24: последние новости
Столичные ЗАГСы возобновляют торжественные регистрации брака Столичные ЗАГСы возобновляют торжественные регистрации брака Собянин заявил о положительной динамике по коронавирусу в Москве Собянин заявил о положительной динамике по коронавирусу в Москве Синоптики прогнозируют спад жары в выходные Синоптики прогнозируют спад жары в выходные
Комментарии
Новости Москвы , Владимир Бычков , МЧС , РАН , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит казнь
Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит казнь
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение