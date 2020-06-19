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Москвичей предупредили об опасности шаровых молний во время грозы 

Мослента и ещё 2 15 минут назад
Москвичей предупредили об опасности
Фото: РИА Новости
Жителей Москвы предупредили об опасности появления шаровых молний во время грозы и призвали к осторожности. Председатель совета по шаровой молнии Российской академии наук (РАН) доктор физико-математических наук Владимир Бычков в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, как защититься от такого природного явления.
По его словам, во время грозы лучше находиться в помещении. а если вы на улице — меньше двигаться.
«Лучше стоять на месте. Шаровая молния чувствует движение воздуха вокруг. Если вы будете стоять на месте, то она пролетит мимо вас, не заденет. Но поскольку вы являетесь предметом диэлектрическим, то вы притягиваете молнию. Поэтому нужно сделать так, чтобы с одной стороны не очень сильно притягивать, а с другой стороны — не увлекать шаровую молнию к себе», — рассказал Бычков.
Академик РАН напомнил, что у русских издревле был обычай перед грозой закрывать все окна и затыкать щели в доме, чтобы шаровая молния в них не попала. Он советовал поступать так же.
Бычков отметил, что в Москве ежегодно фиксируют 1-2 шаровые молнии. В этот году явление уже наблюдалось в Санкт-Петербурге — шаровая молния появилась перед девушкой, пролетела мимо нее и ушла в дом.
Эксперт рассказал, что диаметром они могут быть и небольшими: от 10 сантиметров до метра, а могут достигать и 100 метров. Последние наиболее вероятны в горах или у океанов.
Ранее в пятницу, 18 июня, в Москве прошел сильный дождь. Затопило некоторые дороги и дворы. Прохожие сняли на видео образовавшийся потоп на улице Авиамоторная. Уровень воды там поднялся до середины колес автомобилей.
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Новости Москвы , Владимир Бычков , РАН , Радиостанция "Говорит Москва"
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