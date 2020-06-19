Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей призвали не оставлять детей одних в машинах 

РИАМО 2 часа назад
В МАДИ обратились к москвичам
Фото: РИАМО
Родителям нельзя оставлять детей одних в автомобиле даже на короткое время, так как это опасно для здоровья и жизни ребенка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции.
В особенности это может быть опасно в случае, если автомобиль припаркован с нарушением ПДД, препятствует движению других машин. В такой ситуации авто может создать аварийную ситуацию.
«Кроме этого, в жаркую погоду ребенок может получить тепловой удар или выбраться из автомобиля, даже если двери закрыты снаружи», — сказал собеседник агентства.
При обнаружении оставленного ребенка инспектор вызовет наряд полиции, а при необходимости и скорую помощь.
В отношении родителей позже может быть возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». По этой статье родителю может грозить лишение свободы на срок до одного года, штраф в размере до 80 тысяч рублей.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
РИАМО: последние новости
С 23 июня в московских ЗАГСах возобновят торжественные бракосочетания С 23 июня в московских ЗАГСах возобновят торжественные бракосочетания 1136 новых случаев коронавируса выявили в Москве 1136 новых случаев коронавируса выявили в Москве Явка на тестовом электронном голосовании в Москве может составить 40–50% Явка на тестовом электронном голосовании в Москве может составить 40–50%
Новости Москвы , РИАМО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба парада Победы в Крыму
Решена судьба парада Победы в Крыму
Найдены аномальные структуры вокруг ядра Земли
Найдены аномальные структуры вокруг ядра Земли
Названа дата завершения ЕГЭ
Названа дата завершения ЕГЭ
Появилось видео с места стрельбы в квартире в Москве
Появилось видео с места стрельбы в квартире в Москве
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение