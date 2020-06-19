В Москве пройдет акция «Спасибо медработникам» 

России 21 июня отмечают День медицинского работника. По этому случаю в столице пройдет акция "Спасибо медработникам", чтобы поблагодарить врачей, медсестер, фельдшеров и лаборантов за их преданную работу, передает портал мэра и правительства Москвы

В воскресенье поздравления появятся на Останкинской башне и на фасаде Смоленского моста. На Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах в этот день откроются экспозиции, посвященные медработникам. Выставки передадут атмосферу, в которой работают врачи.

15 июня в городе стартовала акция "Спасибо врачам". Столичные жители могут оставить слова благодарности врачам, которые будут показаны на городских фасадах. В ходе акции по Москве перемещаются арт-объекты, на которых размещен QR-код. По нему горожане могут зайти в WhatsApp и выразить благодарность врачам.