Генеральная репетиция парада Победы попала на видео

Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы. Колонна военной техники и авиация попали на видео. Ролик в субботу, 20 июня, публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видны воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Самолеты пролетели, оставив позади себя аэрозольный след в виде цветов российского флага. Также видна колонна военной техники, идущая по Кремлевской набережной, в которой проехали танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2.

Всего в генеральной репетиции приняли участие свыше 14 тысяч военнослужащих, около 200 единиц боевой техники — из них 20 единиц, которые будут впервые участвовать в параде Победы. Свои действия отработали десантно-транспортные и боевые вертолеты, самолеты оперативно-тактической и военно-транспортной авиации. Всего было задействовано 75 летательных аппаратов. В их числе группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи».

Ранее 19 июня сообщалось, что в параде Победы 24 июня примут участие новые образцы военной техники. Зрителям покажут зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», также покажут другую техническую новинку: боевую машину модернизированного «Панциря-СМ» на колесном шасси «Торнадо-К». Также зрителям продемонстрируют тяжелую боевую машину пехоты (БМП) Т-15 «Армата» в боекомплекте с 57-миллиметровым модулем «Кинжал».