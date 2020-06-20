Генеральная репетиция парада Победы попала на видео

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Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади попала на видео 

Lenta.ru и ещё 44 20 минут назад
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы. Колонна военной техники и авиация попали на видео. Ролик в субботу, 20 июня, публикует Telegram-канал «Подъем».
На кадрах видны воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Самолеты пролетели, оставив позади себя аэрозольный след в виде цветов российского флага. Также видна колонна военной техники, идущая по Кремлевской набережной, в которой проехали танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2.
Всего в генеральной репетиции приняли участие свыше 14 тысяч военнослужащих, около 200 единиц боевой техники — из них 20 единиц, которые будут впервые участвовать в параде Победы. Свои действия отработали десантно-транспортные и боевые вертолеты, самолеты оперативно-тактической и военно-транспортной авиации. Всего было задействовано 75 летательных аппаратов. В их числе группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи».
Ранее 19 июня сообщалось, что в параде Победы 24 июня примут участие новые образцы военной техники. Зрителям покажут зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», также покажут другую техническую новинку: боевую машину модернизированного «Панциря-СМ» на колесном шасси «Торнадо-К». Также зрителям продемонстрируют тяжелую боевую машину пехоты (БМП) Т-15 «Армата» в боекомплекте с 57-миллиметровым модулем «Кинжал».
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Новости Москвы , Армия , Видео , Красная площадь
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