В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом 

Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтвержденная пневмония и положительные результаты тестов на коронавирус. Таким образом, число умерших от вируса в столице достигло 3531 человек.

За все время в Москве выявлено более 210 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 130 тысяч человек вылечились. Всего в России зафиксировано 561 тысяча случаев COVID-19.

Ранее в Москве зафиксировали самое низкое число случаев коронавируса за два месяца. По информации на 18 июня, за сутки коронавирусом заразились 1040 человек.