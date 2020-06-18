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В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 30 28 минут назад
В Москве умерли 48 пациентов с коронавирусом
Фото: ТАСС
Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
У всех пациентов была подтвержденная пневмония и положительные результаты тестов на коронавирус. Таким образом, число умерших от вируса в столице достигло 3531 человек.
За все время в Москве выявлено более 210 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 130 тысяч человек вылечились. Всего в России зафиксировано 561 тысяча случаев COVID-19.
Ранее в Москве зафиксировали самое низкое число случаев коронавируса за два месяца. По информации на 18 июня, за сутки коронавирусом заразились 1040 человек.
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