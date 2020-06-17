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Жилой дом на 77 квартир построили в Таганском районе 

Москва24 2 часа назад
Жилой дом на 77 квартир построили в Таганском районе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Строительство жилого дома почти на 80 квартир в центре города окончено. Об этом рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы, говорится на портале Стройкомплекса.
Уже приступили к итоговой проверке жилого дома. "Застройщик подал извещение об окончании строительных работ, ведется итоговая проверка. После устранения замечаний будет решаться вопрос о вводе жилого комплекса в эксплуатацию", — поделился председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Так, здание строится в ЦАО за счет инвестора. Оно расположено по адресу: Большой Николоворобинский переулок, владение 9.
Известно, что в новостройке будет 77 квартир от однокомнатных до четырехкомнатных квартир.
Первые этажи станут нежилыми, планируется открытие объектов инфраструктуры. Жилой комплекс оснастят современными инженерными системами.
Для автовладельцев предусмотрят двухэтажный подземный паркинг, который будет рассчитан на 130 машин. Ожидается, что дом сдадут в эксплуатацию в третьем квартале этого года.
Ранее стало известно, что дом по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Богородское до конца года. На первом этаже расположатся вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, комната для хранения уборочного инвентаря, а также зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.
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Новости Москвы , Олег Антосенко
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