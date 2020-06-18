Собянин обратился к москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан прийти на голосование по поправкам в Конституцию. Соответствующее заявление глава города сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что у каждого человека по данному вопросу есть свое мнение.

— Давайте мы примем решение сами, никому не передоверяя, придем на голосование по Конституции и примем такое решение, — отметил мэр.

По его словам, это является гражданским долгом граждан. Сергей Собянин добавил, что люди должны определять судьбу своей страны.

Голосование по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было изначально назначено на 22 апреля. В главный закон страны было предложено внести изменения относительно введения новых требований, выдвигаемых к президенту, членам правительства и государственным чиновникам разного уровня.

Кроме того, закрепляются социальные гарантии, меняется круг полномочий парламента. Еще одна поправка позволит действующему президенту участвовать в новых выборах на главный руководящий пост страны.

Позднее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому голосование по коррективам в основной закон страны переносится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

1 июня глава государства заявил о том, что датой голосования по поправкам к основному закону страны назначено 1 июля. При этом все его участники будут обеспечены защитными масками и перчатками, им также выдадут одноразовые ручки. Для минимизации риска распространения COVID-19 примут ряд мер для безопасности граждан. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

Кроме того, стало известно, что день голосования, 1 июля, объявлен в России выходным.