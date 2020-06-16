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На фиолетовой ветке метро Москвы полностью обновили парк поездов 

ИА Regnum и ещё 8 1 час назад
На фиолетовой ветке метро обновили парк поездов
Фото: РИА Новости
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы курсируют только поезда «Москва», сообщает 16 июня официальный сайт мэра и правительства столицы.
На ветке завершилось обновление подвижного состава, обслуживают пассажиров 89 поездов «Москва».
"Первый поезд «Москва» запустили на Таганско-Краснопресненской более трех лет назад, в апреле 2017 года. С тех пор новый транспорт постепенно приходил на смену вагонам серий Еж-3 и ЕМ508Т», — рассказал вице-мэр города Максим Ликсутов.
Сейчас, по его словам, старые поезда могут использоваться на линии только как резервные.
Фиолетовая ветка стала третьей в метро Москвы, полностью оснащённой новыми поездами «Москва», после Филёвской и Некрасовской линий.
Всего в столичной подземке перевозят пассажиров 200 поездов этой модели.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Правительство Москвы
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