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Музеи постепенно возобновляют работу 

Mos.ru и ещё 2 1 час назад
Музеи постепенно возобновляют работу
Фото: mos.ru. Юлия Иванко
Некоторые городские выставочные площадки открываются для посетителей 16 июня. Среди них Московский музей современного искусства, «Мультимедиа-арт-музей», музей-заповедник «Царицыно» и другие. До 1 июля заработает 70 учреждений.
Первые столичные музеи начинают принимать гостей с 16 июня. Попасть туда можно лишь по электронным билетам. Учреждения будут обеспечивать только индивидуальный доступ для посетителей без возобновления экскурсионных программ и проведения мероприятий. Согласно указу Мэра Москвы, музеи могут работать лишь при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности.
«Московские музеи очень разные: есть большие и малые, существуют музеи-квартиры, где очень трудно сохранять социальное дистанцирование, поэтому ограничительные меры и правила работы для каждого учреждения будут адаптированы именно под конкретный музей. Наша задача — спокойно и плавно войти в рабочее состояние», — рассказал Александр Кибовский, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города.
Перед визитом нужно ознакомиться с графиком работы музея на его официальном сайте. Список открытых культурных учреждений будет доступен после 17 июня на сайте Мосгортура.
Среди вновь открывшихся площадок Московский музей современного искусства, «Мультимедиа-арт-музей», объединенный музей-заповедник «Коломенское — Измайлово — Люблино», музей-заповедник «Царицыно», Государственный музей А. С. Пушкина, музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34», Московский зоопарк, ряд галерей объединения «Выставочные залы Москвы» и другие. Уточнить информацию о работе музеев, а также познакомиться с новыми правилами посещения можно на официальных сайтах учреждений. Всего к 1 июля посетителям станет доступно более 70 музеев, еще 17 откроет свои двери для посетителей до сентября.
Перед гостями площадок предстанут не только основные экспозиции, но и специальные выставки. Так, в Московском музее современного искусства продолжит работу тематическая экспозиция к двадцатилетию музея «ММОМА 99/19». Специально к юбилею 20 профессионалов из разных областей науки и культуры представили свой особый взгляд на музейное собрание отечественного искусства.
В «Мультимедиа-арт-музее» можно будет увидеть сразу 11 выставок, вошедших в программу «Фотобиеннале-2020». Посетители познакомятся с работами Игоря Мухина, Юрия Рыбчинского, Александра Слюсарева, Ульяны Подкорытовой и других художников.
В музее-заповеднике «Коломенское» гостей ждут три новые выставки. Их организуют во дворце царя Алексея Михайловича. Блеск и роскошь ушедших времен покажут на выставке «Золото и серебро». Более 1200 предметов из экспозиции «Образ средневековой женщины. Из истории русского города XI–XVII столетий» расскажут о роли женщины, средневековой моде, воспитании, культуре и религии. Выставка «Бои за историю: царь Алексей Михайлович и патриарх Никон» будет посвящена столкновению двух исторических личностей.
Постепенное снятие ограничений, действовавших в столице из-за пандемии COVID-19, началось 12 мая. На первом этапе заработали промышленные предприятия и стройки, начали прием посетителей центры госуслуг. Чуть позже возобновить работу смогли компании, торгующие непродовольственными товарами, химчистки, мастерские по ремонту обуви и ряд других организаций, оказывающих бытовые услуги.
С 9 июня отменили электронные пропуска, с этого же дня жители могут заниматься спортом на свежем воздухе в любое время, гулять, посещать парки и скверы. Заработали парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники и кадровые агентства.
С 23 июня планируется открыть физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, спа-салоны, солярии, бани и сауны. Начнут работу рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные. Библиотеки снова станут принимать посетителей без предварительной записи.
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Новости Москвы , Юрий Рыбчинский , Александр Слюсарев , Александр Кибовский , Игорь Мухин , Правительство Москвы
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