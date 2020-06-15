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Электробусы запустили на маршруте №231 в Москве 

Москва24 и ещё 3 3 часа назад
Электробусы запустили на маршруте №231
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Электробусы запустили на 28-м маршруте в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
"Электробусы поехали по маршруту №231 на западе столицы — транспорт нового поколения заменил автобусы", — объявили в компании-перевозчике.
Согласно официальным данным, маршрут связывает три района — Можайский, Фили-Давыдково и Филевский Парк. Электробусы проследуют от улицы Беловежская через Сколковское шоссе (в обратном направлении — через Вяземскую улицу) и Можайское шоссе.
Остановки предусмотрены у станции метро "Славянский бульвар" и площади Ромена Роллана. Заканчивается маршрут у станции метро "Филевский парк".
Электробусы вмещают 85 пассажиров, в салонах по 30 сидячих мест. Кроме того, данный вид транспорта адаптирован для маломобильных пассажиров и предоставляет дополнительные услуги — например, зарядку для гаджетов.
Ранее стало известно, что московские электробусы начали следовать по маршруту № т88 в центре и на востоке столицы. Они едут от Новорязанской улицы у Казанского вокзала через Елоховскую площадь и далее до проспекта Буденого.
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