Компенсационные автобусы пустят на участке МЖД

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Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует пассажиров, что 15 июня на участке Белорусского направления Московской железной дороги будут курсировать компенсационные автобусы.

Автобусы заменят электрички на участке между станциями Можайск и Кубинка, где будут проходить работы по развитию инфраструктуры.

От станции Можайск автобусы будут отправляться в 6:45 и 8:00. От станции Кубинка — в 6:00 и 7:15.

Актуальное расписание железнодорожных поездов опубликовано на официальном сайте АО «Центральная ППК».

Ранее москвичей предупредили об изменении графика автобусов из-за репетиции парада.