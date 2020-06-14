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Компенсационные автобусы пустят 15 июня на участке МЖД 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Компенсационные автобусы пустят на участке МЖД
Фото: Вечерняя Москва
Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует пассажиров, что 15 июня на участке Белорусского направления Московской железной дороги будут курсировать компенсационные автобусы.
Автобусы заменят электрички на участке между станциями Можайск и Кубинка, где будут проходить работы по развитию инфраструктуры.
От станции Можайск автобусы будут отправляться в 6:45 и 8:00. От станции Кубинка — в 6:00 и 7:15.
Актуальное расписание железнодорожных поездов опубликовано на официальном сайте АО «Центральная ППК».
Ранее москвичей предупредили об изменении графика автобусов из-за репетиции парада.
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