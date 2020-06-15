Государственная Третьяковская галерея перенесла открытие для посетителей на 3 июля. В этот день распахнут двери и здание в Лаврушинском переулке, и Новая Третьяковка на Крымском Валу, сообщила ТАСС заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш

С середины марта культурные учреждения в Москве закрыты из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня сообщил, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня (при условии посещения по электронным билетам). Они будут обязаны соблюдать ограничения по одновременному количеству посетителей.

"Так как нам говорили, что мы откроемся в течение первых десяти дней июля, мы решили воспользоваться этим временем, чтобы провести ремонтные работы, которые давно планировались в галерее. И, конечно же, новость о том, что можно открываться, застала нас в этом смысле немного врасплох, в разгар ремонтных работ. Мы тщательно проанализировали ситуацию и решили, что мы сможем открыть музей 3 июля", — сказала Мрдуляш.

Кроме того, отметила она, сейчас учреждения, музеи в том числе, перестраивают, чтобы обеспечить максимальную безопасность сотрудников и посетителей в условиях распространения коронавируса.

"Теперь появилось новое измерение — эпидемиологическая безопасность, и, конечно же, это все требует новой рутины, которую нужно настроить. Мы решили, что к 3 июля мы как раз подготовимся, в этот день Третьяковская галерея откроет все свои здания одновременно — Лаврушинский, Инженерный корпус и Новую Третьяковку. Откроется и выставка "Русская сказка, от Васнецова до сих пор" в Западном крыле Новой Третьяковки", — рассказала Мрдуляш.

Также определилась окончательная дата открытия выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968 -1985". "Она откроется 7 июля", — уточнила собеседница агентства. Выставка представляет вторую часть трилогии, первой из которых стала "Оттепель", а финальная часть расскажет о периоде перестройки. Экспозиция готовилась задолго до введения мер самоизоляции, она пройдет в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".

Выставка включает в себя восемь разделов, в которых раскрываются ключевые темы эпохи: "Ритуал и власть", "Соц-арт", "Религиозный мистицизм", "Деревня", "Детство", "Сообщества", "История и остановленное время", "Исчезновение". Будут представлены более 500 произведений живописи, скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты фильмов, документация перформансов и архивные материалы.