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Военная техника перебазирована в Москву для участия в параде Победы 

ТАСС и ещё 23 53 минуты назад
Военная техника перебазирована в Москву
Фото: ТАСС
Механизированная колонна техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцирована из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.
"Более 190 единиц колесной боевой техники совершили марш на расстояние более 60 км", — сказали в министерстве.
Там рассказали, что в том числе перебазированы автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и береговые ракетные комплексы "БАЛ", зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", автомобили "Тигр-М", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевым модулем дистанционного управления и "Тайфун-ВДВ", бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые огнеметные системы ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования и другая техника.
Железнодорожный транспорт доставил гусеничную технику на станцию "Красная Пресня", после чего она совершила марш своим ходом на площадку на улице Нижние Мневники.
Это танки Т-34-85, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, противотанковые самоходные установки Су-100, боевые машины десанта БМД-4М, БМД-МДМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-мм боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и другие.
Всего передислоцировано более 400 единиц гусеничной, колесной военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 2020 года, а также вспомогательной техники, перевозящей необходимое материально-техническое имущество.
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Новости Москвы , Армия , Оружие
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