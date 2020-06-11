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Собянин обратился к москвичам в преддверии праздника 

Вероника Полынина и ещё 14 32 минуты назад
Собянин обратился к москвичам в преддверии праздника
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей оставить сотрудников на удаленной работе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Сам работодатель определяет, как открываться, в каком объеме, но мы по-прежнему, я хочу обратить внимание работодателей, руководителей предприятий, по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать, на удаленке, как принято сейчас говорить», — приводит RT слова мэра.
Он призвал работодателей придерживаться удаленного режима работы, чтобы «не создавать скученность в офисах», а при невозможности дистанционной работы обеспечивать санитарный режим.
Собянин обозначил срок снятия всех ограничений в Москве
Также Сергей Собянин попросил москвичей не гулять в День России 12 июня и в день проведения Парада Победы 24 июня.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин объявил о постепенном возвращении Москвы к обычной жизни. Столичный градоначальник рассказал о трех этапах снятия ограничений, первый из которых стартовал 9 июня: в Москве отменили режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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