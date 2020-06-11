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Определена дата открытия ТЦ в Подмосковье 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 1 час назад
Определена дата открытия ТЦ в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об ослаблении действия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса на территории региона.
«С 12 июня возобновляется работа летних веранд при стационарных заведениях общепита», — сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Подмосковья.
Кроме того, с понедельника, 15 июня, запись в МФЦ будет осуществляться не только по телефону, но и посредством портала госуслуг, социальные карты жителя Московской области снова начнут действовать для поездок на транспорте, возобновится работа агентств по трудоустройству и подбору персонала, театры, концертные организации и цирки смогут начать репетировать очно, без зрителей, возобновится работа организаций, имеющих медицинскую лицензию, за исключением санаторно-курортных организаций.
Также с понедельника возобновится прием в общеобразовательные организации, проведение демонстрационных экзаменов в колледжи, предоставление всех персональных услуг (фотоателье, груминг услуги и т.п.), возобновится работа автошкол, предоставление услуг каршеринга, такси без ограничений.
Помимо этого, с 15 июня возобновится работа организаций и ИП, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, деятельность в области аренды и лизинга, права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка.
С 25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за исключением разрешения в зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров.
Напомним, с 29 мая в Подмосковье начали ослаблять введенные для борьбы с коронавирусом меры. Была отменена самоизоляция. С 3 июня возобновили работу парикмахерские, жителям региона разрешили посещать кладбища, возобновили работу автокинотеатры, библиотеки, сервисы по ремонту компьютеров и химчистки. Также были открыты парки региона для свободного посещения. Кафе и рестораны пока было решено не открывать.
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Новости Москвы , Другое , Андрей Воробьев , Московская область
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