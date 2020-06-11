Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Москвы смогут снова посещать зоопарк с 16 июня 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Жители Москвы смогут снова посещать зоопарк
Фото: РИА Новости
Московский зоопарк подтвердил готовность вновь открыться для посетителей 16 июня после режима самоизоляции, билеты можно будет купить онлайн, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.
"Московский зоопарк подготовился к приему гостей. В марте показ животных был приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса. После трехмесячного перерыва зоосад откроется для посетителей 16 июня. Зоопарк будет работать с 07:30 мск до 22:00 мск, войти на территорию можно до 21:00 мск. Кассы останутся закрытыми, чтобы у них не образовывались очереди, в которых сложно соблюдать рекомендуемую социальную дистанцию", — говорится в сообщении.
Билеты уже начали продавать на сайте зоосада. Здесь же жители города могут оформить и льготные билеты. На входе гостям нужно будет предъявить документ, подтверждающий право на льготу. Пройти в зоопарк посетители смогут только через турникеты на главном входе.
Пока останутся закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк. Нельзя будет пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками. На прогулочных дорожках у вольеров появилась яркая разметка, напоминающая посетителям о необходимости соблюдать социальную дистанцию.
"Московский зоопарк, наконец, открывает двери для посетителей. Пока учреждение было закрыто, наши питомцы заметили отсутствие гостей. Многие из них подходили к ограждениям, когда мимо шли сотрудники. Специалисты все это время старались развлекать животных: например, изготавливали для них новые игрушки и головоломки. Особенно по посетителям соскучились обезьяны. Гориллы и орангутаны все чаще уходят вглубь своих жилищ, менее активными стали и саймири. Эти маленькие приматы обожают демонстрировать свою ловкость людям, поэтому перед публикой то и дело прыгали с ветки на ветку. Однако мы просим зрителей вести себя как можно тише у вольеров, чтобы животные вновь привыкли к вниманию людей и шуму толпы", — приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
При посещении зоопарка гостям следует надевать маски, также рекомендуется носить перчатки. Это позволит обезопасить себя и окружающих. При необходимости можно будет воспользоваться санитайзерами, установленными на территории.

Снятие мер ограничения

В Москве с 5 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.
С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.
С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю — стационарные заведения общепита.
С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
ТАСС: последние новости
ЦОДД сообщил, что загруженность дорог Москвы выходит на прежний уровень ЦОДД сообщил, что загруженность дорог Москвы выходит на прежний уровень В Москве за сутки выявили самое низкое за два месяца число заразившихся В Москве за сутки выявили самое низкое за два месяца число заразившихся Автобусы временно пустили по маршруту трамваев №14 и 39 на юге Москвы Автобусы временно пустили по маршруту трамваев №14 и 39 на юге Москвы
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Видео
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение