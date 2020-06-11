Жители Москвы смогут снова посещать зоопарк

Московский зоопарк подтвердил готовность вновь открыться для посетителей 16 июня после режима самоизоляции, билеты можно будет купить онлайн, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Московский зоопарк подготовился к приему гостей. В марте показ животных был приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса. После трехмесячного перерыва зоосад откроется для посетителей 16 июня. Зоопарк будет работать с 07:30 мск до 22:00 мск, войти на территорию можно до 21:00 мск. Кассы останутся закрытыми, чтобы у них не образовывались очереди, в которых сложно соблюдать рекомендуемую социальную дистанцию", — говорится в сообщении.

Билеты уже начали продавать на сайте зоосада. Здесь же жители города могут оформить и льготные билеты. На входе гостям нужно будет предъявить документ, подтверждающий право на льготу. Пройти в зоопарк посетители смогут только через турникеты на главном входе.

Пока останутся закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк. Нельзя будет пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками. На прогулочных дорожках у вольеров появилась яркая разметка, напоминающая посетителям о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

"Московский зоопарк, наконец, открывает двери для посетителей. Пока учреждение было закрыто, наши питомцы заметили отсутствие гостей. Многие из них подходили к ограждениям, когда мимо шли сотрудники. Специалисты все это время старались развлекать животных: например, изготавливали для них новые игрушки и головоломки. Особенно по посетителям соскучились обезьяны. Гориллы и орангутаны все чаще уходят вглубь своих жилищ, менее активными стали и саймири. Эти маленькие приматы обожают демонстрировать свою ловкость людям, поэтому перед публикой то и дело прыгали с ветки на ветку. Однако мы просим зрителей вести себя как можно тише у вольеров, чтобы животные вновь привыкли к вниманию людей и шуму толпы", — приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

При посещении зоопарка гостям следует надевать маски, также рекомендуется носить перчатки. Это позволит обезопасить себя и окружающих. При необходимости можно будет воспользоваться санитайзерами, установленными на территории.

Снятие мер ограничения

В Москве с 5 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю — стационарные заведения общепита.

С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.