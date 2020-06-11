На ВДНХ появится центральный дом автотранспорта 

Центральный дом автоспорта SMP Racing откроется в 2021 году на базе павильона №20 ВДНХ в Москве . Об этом сообщает пресс-служба ЦДА.

«Центральной частью обновленного павильона площадью более 12 тысяч квадратных метров станет автоспортивный музей, рассказывающий об участии российских пилотов в различных автоспортивных дисциплинах российского и мирового уровня, включая «Формулу-1» и младшие формульные серии, легендарную гонку «4 часа Ле-Мана», Чемпионат мира по гонкам на выносливость и другие соревнования», — говорится в сообщении.

«Гости ЦДА узнают о карьере известных российских пилотов, таких как Виталий Петров, Даниил Квят, Сергей Сироткин, Владимир Чагин, а также о достижениях лучших команд: SMP Racing, «КАМАЗ-мастер», Руссо-Балт, Лада, АЗЛК. Часть пространства ЦДА будет посвящена историческому наследию России в мировом автоспорте в разные эпохи», — отмечает пресс-служба.

Отдельная часть проекта создана для обучения детей безопасности дорожного движения. В рамках программы будут организованы кружки автомобильного моделирования, робототехники, а также мастер-классы и лекции. Здесь же расположатся кинотеатр, лектории, зоны отдыха, кафе, рестораны, сувенирные магазины и студии для записи телевизионных программ.

«Все последние годы ВДНХ возрождается — становится привлекательной и современной, сохраняя при этом историческую преемственность. Преображается не только центральная часть, а территория комплекса в целом, бережно восстанавливаются павильоны, снова радуют глаз ухоженные цветники и зеленые зоны, открываются культурные, спортивные и образовательные пространства. Центр «Космонавтика и авиация», «Техноград», детский Театр сказок — вот лишь некоторые примеры. Интереснейшая экспозиция будет и в Центральном доме автоспорта, новом знаковом проекте на ВДНХ», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Павильон №20 «Химическая промышленность» был построен в 1967 году по проекту архитекторов Виленского и Вершинина. В 1992 году отраслевая экспозиция была ликвидирована, площади стали сдавать под временные ставки и торговлю.