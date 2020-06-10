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Собянин обозначил срок снятия всех ограничений в Москве 

Артём Кульша и ещё 56 5 минут назад
Переход к нормальной жизни в Москве после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 займет около двух месяцев. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил мэр города Сергей Собянин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Собянин провел заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ходе него он заявил, что переход к нормальной жизни в столице будет постепенным и поэтапным, а займет почти два месяца.
«Вход в эту ситуацию был гораздо короче», — отметил мэр.
Он объяснил, что длительность выхода из нее обусловлено происходящими процессами, не уточнив какими именно. Также Собянин заявил, что начавшийся переход к нормальной жизни был выстрадан жесткими ограничительными мерами, самоотверженной работой медицинских работников и ответственным поведением жителей Москвы.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,2 миллиона человек. 9 июня в Москве были отменены режим самоизоляции и пропускной режим, введенные из-за пандемии.
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Новости Москвы , Видео , Социология , Сергей Собянин
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